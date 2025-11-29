أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، موعد مغادرة بعثة الفريق الأبيض القاهرة استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا.

ويلعب الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار المركز الإعلامي للزمالك، إلى أن البعثة ستغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، متجهة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز، ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، القائمة التي ستخوض مباراة بطل جنوب أفريقيا المقبلة.

وانتصر نادي الزمالك على زيسكو الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف سجله سيف الدين الجزيري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بجانب أندية: "المصري البورسعيدي، زيسكو الزامبي، وكايزر تشيفز".