دوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس

أولمبياكوس

1 3
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

1 1
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 1
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

استعدادًا لمواجهة زيسكو.. المصري يخوض مرانه الأول في زامبيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:49 م 26/11/2025
المصري

تدريبات المصري

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، على أحد ملاعب مدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب فريق المصري موعدًا مع نظيره زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب ليفي مواناواسا.

المصري يستعد لمواجهة زيسكو

خاض فريق المصري، مرانه الأول في زامبيا تحضيرًا لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرصت السفارة المصرية في زامبيا على الحضور لمران المصري، من أجل مساندته في مهمته أمام زيسكو يونايتد.

ويتواجد المصري في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة الزمالك، وزيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وحقق المصري فوزًا مثيرًا أمام كايزر تشيفز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل المصري صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ويحل الزمالك في الوصافة بالعدد ذاته من النقاط، إلا أن الأخضر تفوق بفضل الأهداف المسجلة.

 

مباراة زيسكو القادمة
المصري كايزر تشيفز الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية زيسكو الزامبي

