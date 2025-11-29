خاض فريق الكرة بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس، تدريبه استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويلعب الزمالك مع كايزر تشيفز مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار المركز الإعلامي لنادي الزمالك إلى أن جهاز الكرة نجح في نقل تدريب اليوم الخميس ليقام على الملعب الرئيسي باستاد بيتر موكابا والذي يستضيف مباراة كايزر تشيفز.

وقام محمد حسن تيتو المدير الإداري بالتنسيق مع مسؤولي الاستاد ليخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب المباراة، بخلاف خوض التدريب الأساسي غدًا على نفس الملعب.

جلسة عبد الرؤوف

وعقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأبيض، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وتحدث عن أهمية مباراة كايزر تشيفز المقبلة، وشدد على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

وشرح أحمد عبد الرؤوف العديد من الجوانب الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعدادًا للقاء بطل جنوب أفريقيا.

وطالب عبد الرؤوف من اللاعبين ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل العودة بنتيجة إيجابية.

مؤازرة جون إدوارد وخالد حسانين

وحرص الثنائي أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، وجون إدوارد المدير الرياضي على التواجد في استاد بيتر موكابا لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

تدريبات بدنية

كما خاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية، وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

كما ركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال المران، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض بعض الجمل الخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني، وعامر صبري مدرب الفريق على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.