كلام فى الكورة
وكيله يكشف.. حقيقة أزمة المهدي سليمان مع الزمالك

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:04 م 27/11/2025
المهدي سليمان

المهدي سليمان حارس الزمالك

كشف حمادة سليمان، وكيل المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة وجود أزمة مع الفريق الأبيض.

المهدي سليمان لم يغادر رفقة بعثة الزمالك إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة كايزر تشيفز، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أزمة المهدي سليمان

وقال كيله في تصريحات عبر أون سبورت 1: "لا توجد أي أزمة بين المهدي والزمالك، واللاعب يتدرب بصورة طبيعية، وعلاقته جيدة مع النادي".

أضاف: "هو تغيب عن تدريبات الزمالك مرة واحدة، يوم السفر إلى جنوب أفريقيا، لذلك نحن مندهشون مما حدث".

تابع: "عدم سفر المهدي مع الزمالك لخوض مباراة كايزر تشيفز، هو وجهة نظر فنية لأحمد عبد الرؤوف".

أشار وكيله: "المهدي سليمان تواصل مع محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري، وأخبره أنه لا يوجد له مستحقات".

اختتم تصريحاته: "ذلك على الرغم من تواصلي معه في وقت سابق، وتأكيده لي على قيمة مستحقات المهدي المتأخرة".

ويلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر بعد غد السبت، بالجولة الثانية من كأس الكونفدرالية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك المهدي سليمان كأس الكونفدرالية

