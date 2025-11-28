المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل المصري.. تغييران من الكوكي ودغموم وطمين يقودان الهجوم أمام زيسكو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:04 م 28/11/2025
المصري

المصري

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل المصري البورسعيدي ضيفًا على زيسكو في تمام الثالثة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حارس المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - خالد صبحي - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: بونور موجيشا - محمود حمادة

خط الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم - حسن علي - أحمد القرموطي

المهاجم: منذر طمين.

مقاعد البدلاء: عصام ثروت - عمرو سعداوي - أحمد علي عامر - كريم بامبو - ميدو جابر - محمد الشامي - إيدو كينجسلي - والثنائي الناشئ محمود أشرف - أحمد شرف.

وأجرى الكوكي تغييرين على تشكيل المصري أمام زيسكو، عن الذي خاض مباراة كايز تشيفز، حيث دفع بـ أحمد أيمن منصور في الجبهة اليسرى بدلًا من عمرو السعداوي، وأحمد القرموطي بدلًا من إيدو كينجسلي في خط الهجوم.

وكان المصري البورسعيدي، قد فاز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلعب المصري، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كل من الزمالك وزيسكو يونايتد، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

 

المصري البورسعيدي الكونفدرالية نبيل الكوكي زيسكو يونايتد

