المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

1 2
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"حفل ضخم".. كايزر تشيفز يحشد جماهيره لمباراة الزمالك

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:23 م 28/11/2025
جماهير كايزر تشيفز

جماهير نادي كايزر تشيفز

يجهز نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لحشد أكبر عدد من جماهيره في مباراته ضد نادي الزمالك، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، تنطلق في تمام الثالثة عصر غد السبت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

حفل ضخم يسبق مباراة الزمالك

قبل مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، دعا النادي الجنوب أفريقي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى حفل غنائي ضخم.

حيث قال كايزر تشيفز عبر صفحته: "نحن نرتقي بمتعة يوم المباراة إلى المستوى التالي، المغنية ماخادزي ستشعل أجواء استاد نيو بيتر موكابا يوم السبت".

أضاف: "استعدوا لتجربة لا تنسى قبل مواجهة الزمالك في هذه المباراة القارية الحاسمة".

الزمالك كان قد فاز على زيسكو الزامبي (1-0)، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات، ليحتل المركز الثاني خلف المصري المتصدر بأفضلية الأهداف المسجلة.

بينما كايزر تشيفز سقط على ملعب المصري البورسعيدي (2-1)، في مباراة استضافها استاد السويس الجديد، الأحد الماضي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك كأس الكونفدرالية كايزر تشيفز مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
زيسكو

زيسكو

1 2
المصري

المصري

47

نهاية الشوط الأول.. بتقدم المصري على زيسكو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg