"حفل ضخم".. كايزر تشيفز يحشد جماهيره لمباراة الزمالك

يجهز نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لحشد أكبر عدد من جماهيره في مباراته ضد نادي الزمالك، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، تنطلق في تمام الثالثة عصر غد السبت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

حفل ضخم يسبق مباراة الزمالك

قبل مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، دعا النادي الجنوب أفريقي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى حفل غنائي ضخم.

حيث قال كايزر تشيفز عبر صفحته: "نحن نرتقي بمتعة يوم المباراة إلى المستوى التالي، المغنية ماخادزي ستشعل أجواء استاد نيو بيتر موكابا يوم السبت".

أضاف: "استعدوا لتجربة لا تنسى قبل مواجهة الزمالك في هذه المباراة القارية الحاسمة".

الزمالك كان قد فاز على زيسكو الزامبي (1-0)، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات، ليحتل المركز الثاني خلف المصري المتصدر بأفضلية الأهداف المسجلة.

بينما كايزر تشيفز سقط على ملعب المصري البورسعيدي (2-1)، في مباراة استضافها استاد السويس الجديد، الأحد الماضي.