أكد كايزر موتونج جونيور، المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أنه سيعمل على استغلال نقطة ضعف الزمالك والمصري، خلال منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يحل ضيفًا على كايزر تشيفز، في تمام الثالثة عصر غد السبت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

بينما المصري من المقرر أن يلتقي مع كايزر تشيفز، في جنوب أفريقيا، مطلع شهر فبراير المقبل، لحساب الجولة الخامسة.

استغلال نقطة ضعف الزمالك

وتواصل يلا كورة، حيث أجرى حوار بالفيديو، مع المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز، للحديث معه حول استضافة الزمالك ثم المصري على استاد بيتر موكابا.

حيث شدد كايزر موتونج جونيور على استغلال نقطة الضعف التي يعاني منها الفرص المصرية، خاصة عندما تلعب في جنوب أفريقيا.

يمكن مطالعة تصريحات المدير الرياضي مع يلا كورة، عن مواجهتي الزمالك والمصري في هذا الجانب، عبر الفيديو التالي:

الزمالك كان قد فاز على زيسكو الزامبي (1-0)، في مباراة الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني خلف المصري المتصدر بأفضلية الأهداف المسجلة.

بينما كايزر تشيفز سقط على ملعب المصري البورسعيدي (2-1)، في مباراة استضافها استاد السويس الجديد، الأحد الماضي.