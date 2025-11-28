تحدث أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريق كايزر تشيفز، في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يحل ضيفًا على كايزر تشيفز، في تمام الثالثة عصر غد السبت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

رسائل أحمد عبد الرؤوف

وقال عبد الرؤوف، في المؤتمر الصحفي، إن الجميع يتعامل مع بعثة الأبيض باحترام منذ وصولها لجنوب أفريقيا، ومباراة كايزر تشيفز غدًا كبيرة ومهمة، وندرك حجم المنافس.

أضاف: "نحن نمثل نادي الزمالك وهو فريق كبير، ونلعب من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، بداية البطولة بفوز أمر مهم، ونتطلع للفوز الثاني في لقاء الغد، وندرك قيمة كايزر تشيفز كفريق، وهدفنا الثلاث نقاط خاصة وأن الزمالك سيخوض المباراتين المقبلتين في مصر أمام المصري".

غيابات الزمالك

تابع: " فقدان عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا يؤثر على الفريق، ولكن الزمالك يمتلك لاعبين بجودة عالية وعلى نفس المستوى، والمجموعة المتواجدة مع الفريق قادرة على تعويض أي غيابات".

تابع عبد الرؤوف: "نتعرض لظروف كثيرة خاصة بعد بطولة السوبر المحلي، ولم نكن موفقين في لقاء زيسكو في ترجمة الفرص لأهداف وفزنا بهدف واحد، وفي بعض الأوقات تعرضنا لبعض الأخطاء والمشاكل ونعمل على علاجها، ولكن المهم كان الفوز وحصد الثلاث نقاط".

واصل: "نحترم كايزر تشيفز خاصة وأنه فريق منظم ولديه أسلوب لعب محدد، والجمهور يفرق كثيرًا مع الفريق الجنوب أفريقي في ملعبه، ومباراة الغد ستكون كبيرة بين فريقين كبار".

أشار: "الحديث عن تحديد مستقبل الفريق في المنافسة في المجموعة بناءً على نتيجة لقاء الغد أمر سابق لآوانه، خاصة وأن هناك مباراتين بعد ذلك للزمالك أمام المصري، وكل مباراة أعمل فيها بالنادي مهمة لتاريخي داخل الفريق".

اختتم تصريحاته: "لا أفكر في مستقبلي مع الزمالك وكل المباريات التي خضتها مع الفريق كانت كبيرة، وأي نجاح أحققه يكون لنادي الزمالك أولًا قبل أن يكون نجاح لي، وأحيانًا قد لا يكون هناك حالة رضا من الجماهير عن الأداء ولكن الفوز في لقاء الغد سيمنح الفريق دفعة قوية للمنافسة بقوة".