المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

1 2
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عمر جابر: هدفنا الفوز أمام كايزر تشيفز.. ونحترم أندية جنوب أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:30 م 28/11/2025
عمر الجابر

عمر جابر

أكد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هدفهم تحقيق الفوز على كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وقال عمر جابر خلال المؤتمر الصحفي:"نسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونعلم أن فريق كايزر تشيفز فريق كبير، والزمالك أيضًا  فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "نعلم الكرة الجنوب أفريقية جيدًا ولعبنا الموسم الماضي أمام ستيلينبوش، ونحترم الكرة في جنوب أفريقيا، ولكننا نثق في قدراتنا، ونعلم قوة فريق كايزر تشيفز، والفريق استعد بجدية للمباراة من أجل حصد الثلاث نقاط".

واختتم اللاعب قائلًا:" كايرز تشيفز لديه تاريخ في أفريقيا كما أن الزمالك لديه تاريخ كبير أيضًا في القارة، ومواجهة الغد ستكون مختلفة عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش في الموسم الماضي".

ويلعب الزمالك في المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية، بجانب كل من، كايزر تشيفز، والمصري البورسعيدي، وزيسكو الزامبي.

 

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية عمر جابر زيسكو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
زيسكو

زيسكو

1 2
المصري

المصري

47

نهاية الشوط الأول.. بتقدم المصري على زيسكو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg