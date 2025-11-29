أكد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هدفهم تحقيق الفوز على كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وقال عمر جابر خلال المؤتمر الصحفي:"نسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونعلم أن فريق كايزر تشيفز فريق كبير، والزمالك أيضًا فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "نعلم الكرة الجنوب أفريقية جيدًا ولعبنا الموسم الماضي أمام ستيلينبوش، ونحترم الكرة في جنوب أفريقيا، ولكننا نثق في قدراتنا، ونعلم قوة فريق كايزر تشيفز، والفريق استعد بجدية للمباراة من أجل حصد الثلاث نقاط".

واختتم اللاعب قائلًا:" كايرز تشيفز لديه تاريخ في أفريقيا كما أن الزمالك لديه تاريخ كبير أيضًا في القارة، ومواجهة الغد ستكون مختلفة عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش في الموسم الماضي".

ويلعب الزمالك في المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية، بجانب كل من، كايزر تشيفز، والمصري البورسعيدي، وزيسكو الزامبي.