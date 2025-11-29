يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الرابعة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أرضية ملعب بيتر موكابا، في مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا.

ويأمل الزمالك في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بدور المجموعات، بعد فوزه في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد، بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين الجزيري.

وفي المقابل يسعى كايزر تشيفز لحصد أولى نقاطه في دور المجموعات بالنسخة الجارية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

ويفتقد الزمالك لخدمات عدة نجوم في لقاء اليوم، أبرزهم عبد الله السعيد، بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا وأحمد ربيع بداعي الإصابة.

وفي المقابل استعاد الفريق الأبيض خدمات الظهير الأيسر محمود بنتايك، مع تواجد سيف جعفر في خط الوسط.

وعلى الجانب الآخر، سيتسلح الفريق الجنوب إفريقي بعودة نجمه جاستن سيرينو بعد إيقافه في المواجه الماضية.

ويأمل الزمالك في ملاحقة المصري متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث يحتل الفريق الأبيض الوصافة برصيد 3 نقاط فقط حتى الآن.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية

المواجهة: كايزر تشيفز ضد الزمالك

الملعب: بيتر موكابا

التوقيت: السبت 29 نوفمبر

الموعد: الثالثة عصرًا

الحكم: صامويل أويكوندا

القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD2

المعلق: محمد فوزي