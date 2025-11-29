المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بحثًا عن ملاحقة المصري.. الزمالك يحل ضيفًا على كايزر تشيفز في الكونفدرالية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:31 ص 29/11/2025
فريق الزمالك

فريق الزمالك

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الرابعة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أرضية ملعب بيتر موكابا، في مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا.

ويأمل الزمالك في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بدور المجموعات، بعد فوزه في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد، بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين الجزيري.

وفي المقابل يسعى كايزر تشيفز لحصد أولى نقاطه في دور المجموعات بالنسخة الجارية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

ويفتقد الزمالك لخدمات عدة نجوم في لقاء اليوم، أبرزهم عبد الله السعيد، بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا وأحمد ربيع بداعي الإصابة.

وفي المقابل استعاد الفريق الأبيض خدمات الظهير الأيسر محمود بنتايك، مع تواجد سيف جعفر في خط الوسط.

وعلى الجانب الآخر، سيتسلح الفريق الجنوب إفريقي بعودة نجمه جاستن سيرينو بعد إيقافه في المواجه الماضية.

ويأمل الزمالك في ملاحقة المصري متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث يحتل الفريق الأبيض الوصافة برصيد 3 نقاط فقط حتى الآن.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية

المواجهة: كايزر تشيفز ضد الزمالك

الملعب: بيتر موكابا

التوقيت: السبت 29 نوفمبر

الموعد: الثالثة عصرًا

الحكم: صامويل أويكوندا

القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD2

المعلق: محمد فوزي

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية كايزر تشيفز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg