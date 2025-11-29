يضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

ويواجه فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب بيتر موكابا.

موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنقل مواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر "بي إن سبورت 2".

هدف الزمالك

يدخل نادي الزمالك مباراته أمام كايزر تشيفز، محملًا برغبة كبيرة في تحقيق الفوز من أجل تقاسم الصدارة مع مواطنه المصري، وذلك بعد أن تمكن الأبيض في تحقيق الفوز على زيسكو في الجولة الأولى من المسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المصري المتصدر إذ تمكن الفريق البورسعيدي من تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية أمام كايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.