استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، تنطلق في الثالثة عصرًا اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

ملامح تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد كايزر تشيفز، يشهد إجراء تغييرين من جانب عبد الرؤوف، حيث يدخل محمود بنتايك في خط الوسط، بدلًا من نبيل عماد دونجا المصاب.

كما يدفع بالأنجولي شيكو بانزا في التشكيل الأساسي، بدلًا من أحمد شريف، الذي بدأ مباراة زيسكو الزامبي الماضية.

تشكيل الزمالك المتوقع

بينما يأتي تشكيل الزمالك المتوقع ضد كايزر تشيفز، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر، محمود بنتايج.

خط الهجوم: شيكو بانزا، سيف الدين الجزيري، خوان بيزيرا.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف المصري المتصدر بالعلامة الكاملة، بعد انتصار أمس السبت على ملعب زيسكو الزامبي.