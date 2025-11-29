المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تغييران.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد كايزر تشيفز في الكونفدرالية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:02 ص 29/11/2025
مران الزمالك

لاعبو نادي الزمالك

استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، تنطلق في الثالثة عصرًا اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

ملامح تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد كايزر تشيفز، يشهد إجراء تغييرين من جانب عبد الرؤوف، حيث يدخل محمود بنتايك في خط الوسط، بدلًا من نبيل عماد دونجا المصاب.

كما يدفع بالأنجولي شيكو بانزا في التشكيل الأساسي، بدلًا من أحمد شريف، الذي بدأ مباراة زيسكو الزامبي الماضية.

تشكيل الزمالك المتوقع

بينما يأتي تشكيل الزمالك المتوقع ضد كايزر تشيفز، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر، محمود بنتايج.

خط الهجوم: شيكو بانزا، سيف الدين الجزيري، خوان بيزيرا.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف المصري المتصدر بالعلامة الكاملة، بعد انتصار أمس السبت على ملعب زيسكو الزامبي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية أحمد عبد الرؤوف مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg