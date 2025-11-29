المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مفاجأة صبحي وخماسي دفاعي.. تشكيل الزمالك ضد كايزر تشيفز في الكونفدرالية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:47 م 29/11/2025
الزمالك

لاعبو الزمالك من المران الختامي للمباراة

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، تنطلق في الثالثة عصرًا اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف المصري المتصدر بالعلامة الكاملة، بعد انتصار أمس السبت على ملعب زيسكو الزامبي.

ملامح تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك ضد كايزر تشيفز، يشهد إجراء 3 تغييرات من جانب أحمد عبد الرؤوف، حيث يتواجد محمد إسماعيل ليلعب الأبيض بخماسي دفاعي، حيث يغيب نبيل عماد دونجا الغائب للإصابة.

كما يبدأ محمد صبحي في التشكيل الأساسي بدلًا من محمد عواد، وكذلك بالنسبة إلى الأنجولي شيكو بانزا، بدلًا من أحمد شريف، الذي بدأ مباراة زيسكو الزامبي الماضية.

تشكيل الزمالك المتوقع

ويأتي تشكيل الزمالك الرسمي ضد كايزر تشيفز، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية أحمد عبد الرؤوف مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

- -
الزمالك

الزمالك

3

يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل كايزر تشيفز المركز الثالث بدون أية نقاط.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg