أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، تنطلق في الثالثة عصرًا اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف المصري المتصدر بالعلامة الكاملة، بعد انتصار أمس السبت على ملعب زيسكو الزامبي.

ملامح تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك ضد كايزر تشيفز، يشهد إجراء 3 تغييرات من جانب أحمد عبد الرؤوف، حيث يتواجد محمد إسماعيل ليلعب الأبيض بخماسي دفاعي، حيث يغيب نبيل عماد دونجا الغائب للإصابة.

كما يبدأ محمد صبحي في التشكيل الأساسي بدلًا من محمد عواد، وكذلك بالنسبة إلى الأنجولي شيكو بانزا، بدلًا من أحمد شريف، الذي بدأ مباراة زيسكو الزامبي الماضية.

تشكيل الزمالك المتوقع

ويأتي تشكيل الزمالك الرسمي ضد كايزر تشيفز، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.