المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية.. المصري ينفرد بالصدارة بعد تعثر الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:06 م 29/11/2025
كايزر تشيفز ضد الزمالك

كايزر تشيفز ضد الزمالك

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة تقاسم صدارة مجموعته في الكونفدرالية مع المصري البورسعيدي بعد أن سقط في فخ التعادل القاتل أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وظل الزمالك متقدمًا في عقر دار كايزر تشيفز 1-0 حتى الدقيقة 90+4 والتي شهدت هدفا قاتلا للفريق الجنوب أفريقي، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق الأبيض فاز في الجولة الأولى على زيسكو الزامبي بهدف دون رد قبل أن يفقد نقطتين أمام كايزر تشيفز.

بعد هفوة صبحي.. الزمالك يضيع الفوز أمام كايزر تشيفز في الـ+90

المصري على صدارة المجموعة الرابعة

أصبحت صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية في قبضة المصري البورسعيدي بعد أن تعثر الزمالك أمام كايزر تشيفز.

ويمتلك المصري 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ويليه الزمالك وصيفا بـ4 نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة الكونفدرالية اضغط هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك ترتيب مجموعة الزمالك مباراة الزمالك ماتش الزمالك مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز كايزر ضد الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

2 1
ألافيس

ألافيس

34

تشتيت من دفاع برشلونة بعد كرة عرضية من دينيس سواريز خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg