فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة تقاسم صدارة مجموعته في الكونفدرالية مع المصري البورسعيدي بعد أن سقط في فخ التعادل القاتل أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وظل الزمالك متقدمًا في عقر دار كايزر تشيفز 1-0 حتى الدقيقة 90+4 والتي شهدت هدفا قاتلا للفريق الجنوب أفريقي، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق الأبيض فاز في الجولة الأولى على زيسكو الزامبي بهدف دون رد قبل أن يفقد نقطتين أمام كايزر تشيفز.

بعد هفوة صبحي.. الزمالك يضيع الفوز أمام كايزر تشيفز في الـ+90

المصري على صدارة المجموعة الرابعة

أصبحت صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية في قبضة المصري البورسعيدي بعد أن تعثر الزمالك أمام كايزر تشيفز.

ويمتلك المصري 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ويليه الزمالك وصيفا بـ4 نقاط.

