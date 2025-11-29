كشف نادي المصري، عن مغادرة ثنائي الفريق كريم العراقي وميدو جابر، لزامبيا مساء اليوم السبت، إلى قطر من أجل الالتحاق بمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر بقيادة حلمي طولان، في منافسات كأس العرب، إذ يتواجد الفراعنة في المجموعة الثالثة، رفقة الأردن والإمارات والكويت، وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ثنائي المصري يلتحق بمنتخب مصر

وحرص الجهاز الإداري للنادي المصري، على إتمام كافة ترتيبات سفر كريم العراقي وميدو جابر، إذ سيتخلف الثنائي عن العودة مع بعثة الفريق التي ستغادر إلى القاهرة بعد نهاية مباراة زيسكو الزامبي.

وحسم فريق المصري تفوقه على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد فريق المصري في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.