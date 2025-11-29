المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مدرب كايزر تشيفز: مباراة الزمالك لم تكن في صالحنا.. ومتأكد من قدرتنا على التأهل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:59 م 29/11/2025
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز ضد الزمالك

أشاد سيدريك كازي، المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز، بأداء فريقه بعد انتزاع نقطة التعادل من الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وظل الزمالك متقدمًا في عقر دار كايزر تشيفز 1-0 حتى الدقيقة 90+4 والتي شهدت هدفا قاتلا للفريق الجنوب أفريقي بعد خطأ من الحارس محمد صبحي، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة الكونفدرالية اضغط هنا

وقال كازي في تصريحات عقب اللقاء: "لم تَسرِ المباراة في صالحنا منذ الدقيقة الأولى، استقبلنا هدفًا بعد ثلاث دقائق، واضطررنا لإجراء تبديلين بعد 15 دقيقة فقط، لكننا واصلنا الإيمان بقدرتنا على العودة".

وأضاف: "حافظنا على إيماننا، فعلنا كل ما بوسعنا لمحاولة العودة في المباراة، للأسف سجلنا في النهاية فقط، لكنني فخور جدًا باللاعبين".

وأكمل: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا، وبهذه العقلية والأداء، أنا متأكد تمامًا من أننا سنتأهل".

وقدّم المدرب المساعد لكايزر تشيفز تحديثًا بشأن حالة سيرينو، الذي نُقل خارج الملعب محمولًا في الشوط الأول، وعلق، قائلًا: "سنقوم بتقييم حالته الليلة وغدًا لمعرفة مدى قوة الإصابة، ولكنني لا أعتقد أنها إصابة خطيرة".

 

الزمالك كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية محمد صبحي مباراة الزمالك الزمالك اليوم الزمالك وكايزر تشيفز كايزر ضد الزمالك نتيجه مباراه الزمالك اليوم نتيجه مباراة الزمالك

