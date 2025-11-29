أشاد سيدريك كازي، المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز، بأداء فريقه بعد انتزاع نقطة التعادل من الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وظل الزمالك متقدمًا في عقر دار كايزر تشيفز 1-0 حتى الدقيقة 90+4 والتي شهدت هدفا قاتلا للفريق الجنوب أفريقي بعد خطأ من الحارس محمد صبحي، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

وقال كازي في تصريحات عقب اللقاء: "لم تَسرِ المباراة في صالحنا منذ الدقيقة الأولى، استقبلنا هدفًا بعد ثلاث دقائق، واضطررنا لإجراء تبديلين بعد 15 دقيقة فقط، لكننا واصلنا الإيمان بقدرتنا على العودة".

وأضاف: "حافظنا على إيماننا، فعلنا كل ما بوسعنا لمحاولة العودة في المباراة، للأسف سجلنا في النهاية فقط، لكنني فخور جدًا باللاعبين".

وأكمل: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا، وبهذه العقلية والأداء، أنا متأكد تمامًا من أننا سنتأهل".

وقدّم المدرب المساعد لكايزر تشيفز تحديثًا بشأن حالة سيرينو، الذي نُقل خارج الملعب محمولًا في الشوط الأول، وعلق، قائلًا: "سنقوم بتقييم حالته الليلة وغدًا لمعرفة مدى قوة الإصابة، ولكنني لا أعتقد أنها إصابة خطيرة".