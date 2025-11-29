المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس الزمالك.. موسيماني يرحب بتدريب كايزر تشيفز.. ويحدد شروطه

رائد سمير

كتب - رائد سمير

01:52 م 12/12/2025
موسيماني

بيتسو موسيماني - صورة أرشيفية

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي انفتاحه على فكرة تدريب كايزر تشيفز، أو أي فريق آخر داخل بلاده.

ويبتعد موسيماني، البالغ من العمر 61 عامًا، عن التدريب منذ مغادرته لاستقلال الإيراني، في يناير الماضي، إلا أنه يركز حاليًا على مشروعه الخاص "بيتسو موسيماني لكرة القدم للشباب"، ساعيًا إلى وضع أسس لاكتشاف المواهب الجديدة.

وقال بيتسو موسمياني في تصريحات نقلتها صحيفة إديسكي تايمز الجنوب إفريقية: "تدريب كايزر تشيفز؟ لقد أجبت على هذا السؤال مرارًا وتكرارًا.. لا يمكنني أبدًا أن أقول إنني لا أستطيع التدريب في بلدي - لماذا لا؟".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: "سأدرب أي فريق في البلاد يُثبت لي سبب حاجته للقيام بذلك، وأن آتي إليه.. ما الذي سأضيفه لهم؟".

وتابع: "يجب أن أتمكن من الإجابة على أسئلة، ماذا كنتم تفعلون؟ لماذا نحن في هذا الوضع؟ أين تكمن نقاط ضعفنا وكيف نعالجها؟ وكيف نتحسن؟".

وأكمل: "الأمر لا يتعلق باليوم، ولا غدًا، فالأمر يحتاج إلى وقت، ويجب أن نضع خطة.. لقد مكثنا في صن داونز ثماني سنوات، وفي سوبر سبورت ست سنوات، لذا نحن نعمل على وضع خطة".

وواصل: "بعدما حققت 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا، وفي المرحلة التي وصلت إليها، لا أتقدم بطلبات توظيف.. ليس هذا من باب الغرور".

واستطرد: "الأمر يتعلق بالخطة، أروني الخطة.. أقول ذلك إليكم اليوم، وفي أي وقت من اليوم، في أي وقت توجد فيه إمكانية للانضمام إلى نادٍ، سأقول ذلك".

وأتم بيتسو موسيماني تصريحاته قائلًا: "كل أسبوعين تقريبًا، يكون هناك فريق متاح أمامي ويسألونني إن كان بإمكاننا العمل معًا.. لا يمكنكم أن تقولوا لي إنه لا يوجد فريق في أفريقيا يمكنني تدريبه، حتى في الخليج، لكن يجب أن يكون الأمر مناسبًا لي ويُمثل تحديًا".

ويتواجد نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مع فرق، الزمالك، والمصري، وزيسكو الزامبي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الأهلي المصري كأس الكونفدرالية بيتسو موسيماني كايزر تشيفز

