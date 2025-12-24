المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

0 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أبرزها أمام المصري.. كاف يخطر الزمالك بمواعيد مباريات الفريق في الكونفدرالية

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

03:32 م 24/12/2025
الزمالك

فريق الزمالك

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد مواعيد مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يخطر الزمالك بمواعيد مباريات الفريق في الكونفدرالية الأفريقية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل.

وسيحل الزمالك ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وفي الجولة الخامسة يحل الزمالك ضيفًا على نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير المقبل.

في سياق آخر، يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام سموحة، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وفاز الزمالك في مباراته الأخيرة التي خاضها في البطولة أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1، في لقاء شهد طرد فوزي الحناوي لاعب الحرس في الدقيقة 98 في نهاية المباراة، قبل أن يحرز ناصر منسي هدفًا في الثواني الأخيرة، ليخطف الفوز والثلاث نقاط للأبيض.

وكان قد تعادل الزمالك في مباراته الأخيرة في الكونفدرالية الأفريقية بنتيجة 1-1، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب دور المجموعات برصيد نقطة وحيدة.

مباراة المصري القادمة
الزمالك الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية المصري الزمالك والمصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg