تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد مواعيد مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يخطر الزمالك بمواعيد مباريات الفريق في الكونفدرالية الأفريقية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل.

وسيحل الزمالك ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وفي الجولة الخامسة يحل الزمالك ضيفًا على نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير المقبل.

في سياق آخر، يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام سموحة، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وفاز الزمالك في مباراته الأخيرة التي خاضها في البطولة أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1، في لقاء شهد طرد فوزي الحناوي لاعب الحرس في الدقيقة 98 في نهاية المباراة، قبل أن يحرز ناصر منسي هدفًا في الثواني الأخيرة، ليخطف الفوز والثلاث نقاط للأبيض.

وكان قد تعادل الزمالك في مباراته الأخيرة في الكونفدرالية الأفريقية بنتيجة 1-1، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب دور المجموعات برصيد نقطة وحيدة.