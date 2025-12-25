تلقى نادي الزمالك، إخطارًا بملعب مباراتي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل.

وسيحل الزمالك ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، سنخوض مباراة الذهاب أمام المصري، على ملعب هيئة قناة السويس، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ستاد السويس.

وكان الزمالك قد خاض مباراتين في دور المجموعات، حيث فاز في واحدة وتعادل في أخرى.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، بجوار كل من، المصري وكايرز تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

في سياق آخر، يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته أمام سموحة، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية.