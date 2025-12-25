المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

- -
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: الزمالك يتلقى إخطارا بملعب مباراتي المصري في الكونفدرالية

محمد خيري

كتب - محمد خيري

11:36 ص 25/12/2025 تعديل في 12:06 م
الزمالك والمصري

الزمالك والمصري

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا بملعب مباراتي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل.

وسيحل الزمالك ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، سنخوض مباراة الذهاب أمام المصري، على ملعب هيئة قناة السويس، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ستاد السويس.

وكان الزمالك قد خاض مباراتين في دور المجموعات، حيث فاز في واحدة وتعادل في أخرى.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، بجوار كل من، المصري وكايرز تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

في سياق آخر، يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته أمام سموحة، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

الزمالك المصري الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg