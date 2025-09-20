أعاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة كأس السوبر الأفريقي إلى ملعب الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد 7 نسخ متتالية أقيمت فيها البطولة خارج ميدان الفريقين.

واستقر الاتحاد الأفريقي "كاف" على استضافة نادي بيراميدز لمباراة السوبر الأفريقي، التي ستجمع السماوي بنظيره نهضة بركان المغربي، حيث ستقام المواجهة على ملعب 30 يونيو.

بمشاركة بيراميدز.. كاف يكشف عن موعد وملعب كأس السوبر الأفريقي

ملعب كأس السوبر الأفريقي

تقام مباراة كأس السوبر الأفريقي على ملعب بطل دوري أبطال أفريقيا، وظهر ذلك منذ الألفية الجديدة، حتى موسم 2018/2019 إذ قرر "كاف" إقامة المواجهة التي كانت تجمع بين الترجي التونسي والرجاء المغربي حينها خارج تونس (قطر).

وأقيمت المباراة الأخيرة على ملعب بطل دوري أبطال أفريقيا، في موسم 2017/2018 حيث اللقاء الذي جمع بين الوداد المغربي (بطل أفريقيا) ومازيمبي الكونغولي (بطل الكونفدرالية)، واستضاف اللقاء ملعب محمد الخامس.

وتفوق الوداد المغربي أمام مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف، ليتوج الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقي.

بعد 7 نسخ خارج القارة.. بيراميدز يعيد السوبر الأفريقي لملعب بطل دوري الأبطال

الأهلي يتعثر مرتين

شارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي 4 مرات منذ إقامة المسابقة خارج ملعب بطل دوري أبطال أفريقيا في السنوات الـ7 الماضية، ونجح في تحقيق لقبين وخسر مثلهما.

وفقد الأهلي خلال تلك المواجهات مساندة جماهيره، وميزة لعب الفريق في ملعبه، ليكلفه ذلك خسارة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك.

موعد وملعب كأس السوبر الأفريقي

أخطر "كاف" نادي بيراميدز باستضافته مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ليقام اللقاء بذلك في ملعب 30 يونيو.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي، إذ ستقام المواجهة يوم 18 شهر أكتوبر المقبل.