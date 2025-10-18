كشف حمزة الموساوي، الظهير الأيسر لفريق نهضة بركان المغربي، عن طموحه الكبير رفقة زملاؤه في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب بيراميدز، من أجل تحقيق "ثلاثية تاريخية".

نهضة بركان، المتوج خلال الموسم المنقضي بلقبي الدوري المغربي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، يلتقي مع بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في كأس السوبر القاري يوم السبت المقبل.

وأكد الموساوي في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه يعلم بصعوبة المهمة التي تنتظره رفقة لاعبي نادي نهضة بركان في السوبر الأفريقي أمام نادي بيراميدز المصري، الذي يعتبر منافسا صعبا.

وقال الموساوي في هذا الصدد: "التحضيرات لنهائي كأس السوبر الإفريقي، تمر في أجواء إيجابية جدا، وجميع اللاعبين مركزون على هذا الموعد الكبير إن شاء الله".

وأضاف: " بيراميدز يعد من أقوى الفرق في القارة الأفريقية، لكن في المقابل، نادي نهضة بركان خلال السنوات 10 الأخيرة أثبت أيضا أنه من بين الأندية الكبيرة قاريا ومحليا".

وواصل: "تُحسم هذه المباريات دائما بالتفاصيل الصغيرة، والفريق الأكثر انضباطا وتركيزا وتطبيقا لتعليمات المدرب هو من سيتوج باللقب".

وأوضح:"صحيح أن المباراة ستقام في مصر، وعادة يكون منافسنا (في السوبر) من هناك، هذا الأمر يشكل لنا حافزا إضافيا، سنذهب بعزيمة قوية إن شاء الله من أجل العودة بالكأس إلى المغرب".

وعن سر نجاح الفريق في الفترة الأخيرة وقدرته على كتابة اسمه مع كبار القارة في وقت قصير، قال: "نهضة بركان أثبت مكانته، وأصبح الجميع يتحدث عنه محليا وقاريا، سر هذا النجاح في الاستقرار والعمل الجاد، وهما ما سمح للنادي بالتطور ومقارعة الكبار".

وأكد: "بعد تتويجنا بالبطولة الاحترافية والكونفدرالية، نطمح لإضافة لقب كأس السوبر إلى خزائننا وتحقيق ثلاثية تاريخية، وبطبيعة الحال، أي لاعب يحلم ببداية موسم بالتتويج، لأنها تمنحه دفعة قوية لموسم استثنائي".

ولدى سؤاله عن الرسالة التي يوجهها معين الشعباني، مدرب الفريق، للاعبين قبل قبل المباريات الحاسمة مثل نهائي كأس السوبر الإفريقي، قال: "المدرب يركز معنا على الانضباط والالتزام بالنهج التكتيكي الذي عملنا عليه طيلة الفترة الماضية، لأن هذه التفاصيل تصنع الفارق في مثل هذه المباريات الكبرى".

وفي ختام حديثه، وجه الموساوي رسالة لجماهير الفريق بقوله: "حضوركم ودعمكم لنا في النهائي بمصر سيكون له أثر كبير في نفوسنا، نتمنى أن نراكم هناك، وسنكافح من أجل إسعادكم وإسعاد كل المغاربة والعودة بالكأس إن شاء الله، شكرا لكم".