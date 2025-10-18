المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعثة نهضة بركان تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في السوبر الأفريقي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:58 م 16/10/2025
بعثة فريق نهضة بركان

بعثة فريق نهضة بركان

وصلت بعثة فريق نادي نهضة بركان المغربي إلى القاهرة، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بيراميدز بنظيره نادي نهضة بركان بالقاهرة.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار القاهرة، مندوب من نادي بيراميدز لإنهاء الإجراءات والدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة.

نهضة بركان يختتم تدريباته غدًا قبل مواجهة بيراميدز في السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن يؤدي الفريق المغربي أول تدريباته مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، قبل أن يختتم تدريباته غدا الجمعة على استاد الدفاع الجوي الرئيسي.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الماضية، على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بعدما تعادل معه ذهابًا بنتيجة 1-1، ثم انتصر عليه إيابًا بهدفين مقابل هدف.

وفي المقابل استعاد نهضة بركان المغربي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تغلبه على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0 ذهابًا، ثم تعادل إيابًا بنتيجة 1-1.

مباراة بيراميدز القادمة
بيراميدز نهضة بركان كأس السوبر الأفريقي

أخبار تهمك

