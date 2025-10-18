المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 0
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

على موعد مع إنجاز تاريخي.. جلسة تصوير للاعبي بيراميدز قبل السوبر الأفريقي (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:15 م 16/10/2025
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg

أجرى فريق بيراميدز جلسة التصوير الرسمية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمعه بنادي نهضة بركان المغربي.

ويلعب بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في يتوج فيه الفائز بالسوبر الأفريقي.

وكان بيراميدز قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب صنداونز الجنوب أفريقي، قبل أن يحقق مؤخرًا كأس القارات الثلاث "أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ" على حساب الأهلي السعودي.

واستعان كاف بجميع لاعبي بيراميدز في جلسة التصوير الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى الجهاز الفني الذي يترأسه الكرواتي كروستوفر يورتشيتش، المدرب الحاصل على أول 3 ألقاب مع بيراميدز في تاريخه "دوري الأبطال، كأس القارات الثلاث، وكأس مصر".

يشار إلى أن بيراميدز سيكون على موعد مع إنجاز تاريخي في حال تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، بالأخص وأنه سيكون الأول في تاريخ النادي.

لمشاهدة جلسة التصوير الخاصة بلاعبي بيراميدز في بطولة السوبر الأفريقي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة بيراميدز القادمة
السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg