أجرى فريق بيراميدز جلسة التصوير الرسمية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمعه بنادي نهضة بركان المغربي.

ويلعب بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في يتوج فيه الفائز بالسوبر الأفريقي.

وكان بيراميدز قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب صنداونز الجنوب أفريقي، قبل أن يحقق مؤخرًا كأس القارات الثلاث "أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ" على حساب الأهلي السعودي.

واستعان كاف بجميع لاعبي بيراميدز في جلسة التصوير الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى الجهاز الفني الذي يترأسه الكرواتي كروستوفر يورتشيتش، المدرب الحاصل على أول 3 ألقاب مع بيراميدز في تاريخه "دوري الأبطال، كأس القارات الثلاث، وكأس مصر".

يشار إلى أن بيراميدز سيكون على موعد مع إنجاز تاريخي في حال تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، بالأخص وأنه سيكون الأول في تاريخ النادي.

لمشاهدة جلسة التصوير الخاصة بلاعبي بيراميدز في بطولة السوبر الأفريقي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم