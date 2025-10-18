نهائي كأس العالم يغير خطط فوزي لقجع في حضور السوبر الأفريقي

اعتذر المغربي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة المغربية)، وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، عن عدم حضور مباراة كأس السوبر الأفريقي والتي تجمع بين بيراميدز ونهضة بركان بالقاهرة.

وجاء اعتذار فوزي لقجع عن عدم حضور نهائي كأس السوبر الأفريقي، بعد تأهل منتخب المغرب تحت 20 عامًا إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب، وملاقاة نظيره منتخب الأرجنتين.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نادي نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

حيث أوضح بيراميدز أن لقجع كان قد قرر في وقت سابق حضور السوبر إلا أن تأهل المنتخب المغربي لنهائي كأس العالم للشباب ومواجهة الأرجنتين والتي تقام فجر الاثنين المقبل، غير من خطط رئيس الاتحاد المغربي ليقرر حضور النهائي في تشيلي.

وكان فوزي لقجع يشغل منذ عام 2009 منصب رئيس نادي نهضة بركان، قبل أن يتم انتخابه رئيسًا للاتحاد المغربي لكرة القدم، منذ عام 2013.