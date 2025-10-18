أعلن المدير الفني التونسي معين الشعباني، مدرب نهضة بركان المغربي، التشكيل الذي يبدأ به نهائي كأس السوبر الأفريقي ضد بيراميدز.

ويخوض بيراميدز نهائي السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بعد أن حقق لقب دوري الأبطال في موسم 2024-2025، بينما يظهر نهضة بركان المغربي بفضل تتويجه بالكونفدرالية في الموسم ذاته.

تشكيل نهضة بركان

حراسة المرمى: منير المحمدي

الدفاع: حمزة الموساوي، عبد الحق عسال، إسماعيل قندوس، هيثم منعوت

الوسط: لامين كامارا، زين الدين مشاش، أيوب خيري

الهجوم: منير شويعر، يوسف مهري، بول باسين

ويظهر منير المحمدي في حراسة مرمى نهضة بركان أمام بيراميدز في نهائي السوبر الأفريقي، بوصفه أحد عناصر الخبرة في الفريق المغربي.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقبه الثاني في كأس السوبر الأفريقي، بعدما توج به على حساب مواطنه الوداد في 2022.