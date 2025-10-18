المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 3
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

تشكيل نهضة بركان.. المحمدي حارسا في نهائي السوبر الأفريقي أمام بيراميدز

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:26 م 18/10/2025
منير المحمدي

المحمدي - حارس نهضة بركان

أعلن المدير الفني التونسي معين الشعباني، مدرب نهضة بركان المغربي، التشكيل الذي يبدأ به نهائي كأس السوبر الأفريقي ضد بيراميدز.

ويخوض بيراميدز نهائي السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بعد أن حقق لقب دوري الأبطال في موسم 2024-2025، بينما يظهر نهضة بركان المغربي بفضل تتويجه بالكونفدرالية في الموسم ذاته.

تشكيل نهضة بركان

حراسة المرمى: منير المحمدي

الدفاع: حمزة الموساوي، عبد الحق عسال، إسماعيل قندوس، هيثم منعوت

الوسط: لامين كامارا، زين الدين مشاش، أيوب خيري

الهجوم: منير شويعر، يوسف مهري، بول باسين

ويظهر منير المحمدي في حراسة مرمى نهضة بركان أمام بيراميدز في نهائي السوبر الأفريقي، بوصفه أحد عناصر الخبرة في الفريق المغربي.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقبه الثاني في كأس السوبر الأفريقي، بعدما توج به على حساب مواطنه الوداد في 2022.

بيراميدز نهضة بركان نهائي السوبر الأفريقي

