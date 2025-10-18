يورشيتش بعد التتويج بالسوبر: نحن ملوك أفريقيا

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي، مشيدًا بعزيمة لاعبيه وروحهم العالية التي قادت الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

وقال يورشيتش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "من الصعب أن أخبرك عن السر وراء هذا التألق، لكن كرة القدم هي عمل مستمر وشغف دائم، اللاعبون يريدون أن يحققوا كل شيء في مسيرتهم، ونحن نوفر لهم الأجواء المثالية لذلك".

بيراميدز يضيف اللقب المصري الـ14 في السوبر الأفريقي

وأضاف المدرب الكرواتي: "نحاول دائمًا كسر حالة الملل، وأن نكون في نسق مميز ومتجدد، اليوم حققنا لقبًا جديدًا، نحن بالفعل ملوك أفريقيا".

وعن حماسه الكبير على خط الملعب، قال يورشيتش: "نعم، أستطيع أن أوصل هذه الطاقة للاعبين، دائمًا أقوم بهذه الأمور لتحفيزهم أثناء المباراة، يجب أن نستمر على هذا المنوال، وأن نكون جديين للغاية، وأن نسعى باستمرار للتحسن".

بيراميدز بطل السوبر الأفريقي

وكان نادي بيراميدز قد توج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نهضة بركان بهدف دون رد، سجله اللاعب ماييلي في الدقيقة 75، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وبهذا التتويج، نجح بيراميدز في الجمع بين لقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي تحت قيادة يورشيتش، ليحقق إنجازًا فريدًا ويثأر من الفريق المغربي الذي حرمه من لقبه القاري الأول في نهائي الكونفدرالية 2020.

