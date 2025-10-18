المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 1
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

3 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يورشيتش بعد التتويج بالسوبر: نحن ملوك أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:45 م 18/10/2025
كرونسلاف يورتشيتش

الكرواتي كرونسلاف يورشيتش

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي، مشيدًا بعزيمة لاعبيه وروحهم العالية التي قادت الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

وقال يورشيتش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "من الصعب أن أخبرك عن السر وراء هذا التألق، لكن كرة القدم هي عمل مستمر وشغف دائم، اللاعبون يريدون أن يحققوا كل شيء في مسيرتهم، ونحن نوفر لهم الأجواء المثالية لذلك".

بيراميدز يضيف اللقب المصري الـ14 في السوبر الأفريقي

وأضاف المدرب الكرواتي: "نحاول دائمًا كسر حالة الملل، وأن نكون في نسق مميز ومتجدد، اليوم حققنا لقبًا جديدًا، نحن بالفعل ملوك أفريقيا".

وعن حماسه الكبير على خط الملعب، قال يورشيتش: "نعم، أستطيع أن أوصل هذه الطاقة للاعبين، دائمًا أقوم بهذه الأمور لتحفيزهم أثناء المباراة، يجب أن نستمر على هذا المنوال، وأن نكون جديين للغاية، وأن نسعى باستمرار للتحسن".

بيراميدز بطل السوبر الأفريقي

وكان نادي بيراميدز قد توج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نهضة بركان بهدف دون رد، سجله اللاعب ماييلي في الدقيقة 75، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وبهذا التتويج، نجح بيراميدز في الجمع بين لقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي تحت قيادة يورشيتش، ليحقق إنجازًا فريدًا ويثأر من الفريق المغربي الذي حرمه من لقبه القاري الأول في نهائي الكونفدرالية 2020.

كم حصد بيراميدز بعد التتويج بالسوبر الأفريقي 2025؟

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان كرونسلاف يورشيتش بيراميدز ضد نهضة بركان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg