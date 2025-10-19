عبر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، وتطرق للحديث عن آمال وطموحات السماوي خلال الفترة المقبلة.

وحصد نادي بيراميدز كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن تمكن من التفوق على نهضة بركان بهدف نظيف، جاء بأقدام فيستون ماييلي، ليضع اللقب الرابع في خزينة السماوي.

وأكد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على أن الفريق يطمح دائمًا للفوز بالبطولات وزيادة رصيده من الألقاب، قبل أن يوضح الموقف الحالي بشأن شكوى السماوي المقدمة إلى محكمة التحكيم الرياضي، والتي يطالب فيها بأحقيته في لقب الدوري الممتاز للموسم الماضي.

تصريحات هاني سعيد

أدلى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بتصريحات لـ"يلا كورة"، قائلًا: "ما حققناه بفضل وكرم من الله تعالى، وطموحنا يتمثل في الاستمرار في حصد البطولات بالفترة المقبلة وإن شاء الله التوفيق في الفترة المقبلة".

وأجاب المدير الرياضي لبيراميدز بخصوص تدعيمات المنافسين وتأثير ذلك على المنافسة في دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: "تدعيمات المنافسين؟ بطولة دوري أبطال أفريقيا، بطولة صعبة دائمًا وتحتاج إلى نفس طويل من أجل الاستمرار بها حتى النهاية".

وأضاف هاني سعيد: "النسخة الماضية والحالية والمقبلة ستظل صعبة وسنحاول أن نفعل كل ما لدينا وإن شاء الله نأمل أن يحالفنا التوفيق".

وواصل المدير الرياضي للسماوي: "لدينا طموح وأمل في الفوز بكأس التحدي في إنتركونتيننتال من أجل الوصول إلى نهائي البطولة، وهذا ما سنعمل من أجله لا نعلم ما سيحدث لكن نأمل كل خير".

وانتقل للحديث بخصوص قضية بيراميدز في بطولة الدوري، قائلًا: "بطولة الدوري (الموسم الماضي) ما زالت لدى محكمة التحكيم الرياضي".

واختتم المدير الرياضي لبيراميدز: "ننتظر التحديث منهم، قدمنا كل شيء (يثبت أحقيتنا بالدوري) وننتظر الحكم إن شاء الله".

بيراميدز يزاحم الكبار

حقق بيراميدز اللقب الرابع له، والثالث على المستوي القاري، بعد أن نجح السماوي في التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

بيراميدز سبق له وأن توج بلقب كأس مصر، قبل أن يحصد دوري أبطال أفريقيا حين تفوق على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في النهائي.

وأثبت بيراميدز جدارته بالفوز أمام أهلي جدة السعودي في عقر داره، ليحقق كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، محققًا اللقب الرابع له الذي أضاف البهجة إلى دولاب بطولاته.