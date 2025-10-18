المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الشعباني: بيراميدز فاز أمامنا من 3 محاولات فقط.. ولن نخجل رغم الهزيمة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:35 ص 19/10/2025
معين الشعباني مدرب نهضة بركان

معين الشعباني - مدرب نهضة بركان المغربي

لم يتهرب معين الشعباني، مدرب نهضة بركان المغربي، من خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام بيراميدز.

وتوج بيراميدز بلقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان مساء أمس السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

وقال الشعباني في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "فريقي سيطر على مجريات المباراة ضد بيراميدز، لكننا عجزنا لتحويل الفرص إلى أهداف".

وأضاف: "الخسارة ليست مبرراً للخجل بل دافع لمواصلة العمل وتحقيق الأفضل في القادم من المباريات".

وأوضح مدرب نهضة بركان: "الفعالية هي الكلمة التي تصف مباراة بيراميدز، سيطرنا على اللقاء وضغطنا على الخصم ولم نترك له أي حلول".

وتابع: "سددنا عشر مرات على مرماهم ولم نتمكن من التسجيل، بينما سجل بيراميدز هدفه من ثلاث محاولات فقط، نحن لسنا خجولين من هذه الخسارة، وأنا فخور باللاعبين، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل".

وأنهى: "أشكر فريقي الذي قدم مباراة بطولية، ونقول مبروك للفريق الفائز. توقيت المباراة كان في صالحهم، بالإضافة إلى أننا لعبنا على ملعبهم وأمام جماهيرهم، كما أنهم يمرون بفترة انتعاش كبيرة".

السوبر الأفريقي معين الشعباني بيراميدز نهضة بركان

