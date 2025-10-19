نجح نادي بيراميدز في التتويج بكأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي، بالتفوق (1-0) في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة، مساء اليوم السبت.

ويدين بيراميدز بالفضل في حصوله على لقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه إلى هدف ماييلي في الدقيقة 75.

وجمع بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بين لقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، في إنجاز فريد.

وتوج بيراميدز بلقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ من ضمن الكؤوس التي تُمنح في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، ليضيف البطولة القارية إلى خزائن بطولاته عقب الفوز على أهلي جدة السعودي.

وأضاف نادي بيراميدز العديد من الجوائز المالية إلى خزينته بعد تتويجه بـ3 بطولات قارية (دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي وكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ).

جوائز بيراميدز المالية

حصد بيراميدز مبلغ 4 مليون دولار مقابل الفوز بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي على حساب نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

فوز بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا جعله يضمن مقعداً في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في عام 2029، وهو ما يضمن للنادي الحصول على مكافأة مالية آخرى نظير المشاركة فقط في البطولة القارية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خصص مبلغ 9.5 مليون دولار للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من القارة الأفريقية، وفقاً للجوائز المالية التي تم توزيعها في النسخة الأولى من البطولة بالنظام الحديث في يونيو الماضي من العام الجاري، وقد يتغير هذا المبلغ إذا قرر "فيفا" تعديل الجوائز المالية للبطولة في عام 2029.

كما حصل بيراميدز على مبلغ 500 ألف دولار مقابل الفوز بكأس السوبر الأفريقي عقب الفوز على نهضة بركان المغربي.

وضمن بيراميدز الحصول على مبلغ 2 مليون دولار على الأقل، بعد تتويجه بلقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ على حساب أهلي جدة السعودي ووصوله إلى مباراة كأس التحدي في كأس إنتركونتيننتال 2025، حيث ينتظر الفائز من مباراة ديربي الأمريكيتين.

ويعتبر هذا المبلغ قابل للزيادة في حالة وصول بيراميدز إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا، حيث يحصد الفائز بالبطولة على مبلغ 5 مليون دولار والوصيف على 4 مليون دولار.

توابع فوز بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا جعلت الفريق يضمن الحصول على مبلغ إجمالي 6.5 مليون دولار حتى الآن، وهذا المبلغ قابل للزيادة في حالة الوصول إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال كما أشرنا من قبل، وهو ما يعادل إجمالي 310 ملايين جنيه مصري مقابل سعر الصرف في البنوك.

وينتظر الحصول على جائزة مالية كبرى نظير المشاركة في كأس العالم للأندية 2029، والتي تبلغ 9.5 مليون دولار وفقاً لجوائز النسخة الأولى من البطولة بالنظام الجديد.