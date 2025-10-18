كشف منير المحمدي، حارس مرمى نادي نهضة بركان المغرب، سبب الهزيمة من بيراميدز في السوبر الأفريقي.

وكان بيراميدز قد توج بكأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه على نهضة بركان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب "الدفاع الجوي" بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المحمدي في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "بذلنا مجهودًا كبيرًا أمام بيراميدز، رغم صعوبة الظروف في الشوط الثاني".

وأضاف: "حاولنا الفوز بالمباراة، لكن بيراميدز أغلق المساحات جيدًا ولعب بشكل جيد في آخر 25 دقيقة، مما صعّب علينا الأمور".

وتابع: "كانت هناك أمور إيجابية، حيث كنا مسيطرين على المباراة حتى الدقيقة 75".

وأنهى حارس النهضة: "كان من المفترض أن نكون أفضل، لكن هذه هي كرة القدم، وسنجعل من هذه التجربة دافعًا لنصبح أقوى في المباريات القادمة".

ويعد هذا اللقب الأول لفريق بيراميدز من بطولة السوبر الأفريقي، كما أنه اللقب الأفريقي الثاني بعد دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

