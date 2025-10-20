تقدم نادي بيراميدز بالشكر والامتنان، إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقب التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2025.

بيراميدز تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي (1-0)، أول أمس السبت، على ملعب الدفاع الجوي.

وكان فيستون ماييلي سجل هدف بيراميدز الذي أهدى فريقه لقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، من تسديدة زاحفة سكنت شباك نهضة بركان.

بيراميدز يشكر أشرف صبحي

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي على صفحة "x"، أنه ومجلس إدارته يتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على الدعم والمساندة التي قدمها للنادي خلال الفترة الماضية، وعلى التهنئة بمناسبة الانجاز الكبير، والفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره فاركو، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.