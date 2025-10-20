المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

31 20
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 4
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

3 0
21:15
الغرافة

الغرافة

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 5
19:00
تراكتور

تراكتور

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

0 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بعد السوبر الأفريقي.. بيراميدز يشكر صبحي وأبو ريدة على الدعم والمساندة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:21 م 20/10/2025
بيراميدز

بيراميدز يتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي

تقدم نادي بيراميدز بالشكر والامتنان، إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقب التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2025.

بيراميدز تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي (1-0)، أول أمس السبت، على ملعب الدفاع الجوي.

وكان فيستون ماييلي سجل هدف بيراميدز الذي أهدى فريقه لقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، من تسديدة زاحفة سكنت شباك نهضة بركان.

بيراميدز يشكر أشرف صبحي

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي على صفحة "x"، أنه ومجلس إدارته يتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على الدعم والمساندة التي قدمها للنادي خلال الفترة الماضية، وعلى التهنئة بمناسبة الانجاز الكبير، والفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي.

بيراميدز يرد على تهئنة 10 أندية بعد حصد السوبر الأفريقي.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

ويلتقي بيراميدز مع نظيره فاركو، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز كأس السوبر الأفريقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

