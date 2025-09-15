تُقام اليوم الإثنين مجموعة من المباريات المرتقبة في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وتنطلق اليوم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تشهد البطولة مواجهات عربية بارزة تجمع بين أندية من الإمارات والسعودية وقطر والعراق.

وفي مباريات اليوم يلتقي الشارقة الإماراتي مع الغرافة القطري، والوحدة الإماراتي مع الاتحاد السعودي، ضمن منافسات منطقة الغرب بالبطولة الآسيوية.

بينما يستضيف الشرطة العراقي نظيره السد القطري، ويواجه أهلي جدة السعودي، حامل اللقب، فريق ناساف كارشي الأوزبكي.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشارقة الإماراتي × الغرافة القطري - 4:45 مساء - بي إن سبورتس HD1

الوحدة الإماراتي × الاتحاد السعودي - 7:00 مساء - بي إن سبورتس HD1

الشرطة العراقي × السد القطري - 9:15 مساء - بي إن سبورتس HD1

أهلي جدة السعودي × ناساف كارشي الأوزبكي - 9:15 مساء - بي إن سبورتس HD2

جدول مباريات اليوم