مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

مباريات اليوم.. انطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:51 ص 15/09/2025
دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال آسيا للنخبة

تُقام اليوم الإثنين مجموعة من المباريات المرتقبة في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وتنطلق اليوم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تشهد البطولة مواجهات عربية بارزة تجمع بين أندية من الإمارات والسعودية وقطر والعراق.

وفي مباريات اليوم يلتقي الشارقة الإماراتي مع الغرافة القطري، والوحدة الإماراتي مع الاتحاد السعودي، ضمن منافسات منطقة الغرب بالبطولة الآسيوية.

بينما يستضيف الشرطة العراقي نظيره السد القطري، ويواجه أهلي جدة السعودي، حامل اللقب، فريق ناساف كارشي الأوزبكي.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشارقة الإماراتي × الغرافة القطري - 4:45 مساء - بي إن سبورتس HD1

الوحدة الإماراتي × الاتحاد السعودي - 7:00 مساء - بي إن سبورتس HD1

الشرطة العراقي × السد القطري - 9:15 مساء - بي إن سبورتس HD1

أهلي جدة السعودي × ناساف كارشي الأوزبكي - 9:15 مساء - بي إن سبورتس HD2

جدول مباريات اليوم

الأهلي السعودي مباريات اليوم دوري أبطال آسيا للنخبة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

