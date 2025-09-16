المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

التعادل سيد الموقف.. شباب الأهلي يسقط في فخ تراكتور بدوري أبطال آسيا للنخبة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:56 م 16/09/2025
شباب الأهلي

فريق شباب الأهلي

سقط نادي شباب الأهلي الإماراتي في فخ التعادل أمام نظيره تراكتور الإيراني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهى اللقاء بين شباب الأهلي وتراكتور بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأقيمت المباراة على ملعب آل راشد.

بقذيفة ثيو.. الهلال يتفوق على الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

التعادل يحسم الموقعة

افتتح توميسلاف شتركالي، لاعب تراكتور الإيراني، التسجيل في الدقيقة 14 من زمن المباراة، ليمنح فريقه الأفضلية أمام شباب الأهلي.

وتعرض دوماجوي دروجيك للطرد في الدقيقة 51، ليكمل فريق تراكتور الوقت المتبقي من المباراة منقوصًا أمام ضغط شباب الأهلي نحو تعديل النتيجة.

اتفاق مسبق.. رونالدو يغيب عن أول مباراة للنصر في دوري أبطال آسيا 2

ونجح شباب الأهلي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وذلك عن طريق جويليرمي بالا، الذي أعاد اللقاء إلى نقطة البداية.

حاول الفريقان تسجيل هدف التقدم في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن صافرة حكم المباراة أنهت اللقاء الذي لم تهتز به الشباك منذ هدف شباب الأهلي.

 

شباب الأهلي دوري أبطال آسيا للنخبة تراكتور

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

