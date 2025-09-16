سقط نادي شباب الأهلي الإماراتي في فخ التعادل أمام نظيره تراكتور الإيراني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهى اللقاء بين شباب الأهلي وتراكتور بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأقيمت المباراة على ملعب آل راشد.

التعادل يحسم الموقعة

افتتح توميسلاف شتركالي، لاعب تراكتور الإيراني، التسجيل في الدقيقة 14 من زمن المباراة، ليمنح فريقه الأفضلية أمام شباب الأهلي.

وتعرض دوماجوي دروجيك للطرد في الدقيقة 51، ليكمل فريق تراكتور الوقت المتبقي من المباراة منقوصًا أمام ضغط شباب الأهلي نحو تعديل النتيجة.

ونجح شباب الأهلي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وذلك عن طريق جويليرمي بالا، الذي أعاد اللقاء إلى نقطة البداية.

حاول الفريقان تسجيل هدف التقدم في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن صافرة حكم المباراة أنهت اللقاء الذي لم تهتز به الشباك منذ هدف شباب الأهلي.