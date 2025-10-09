تعرض التوجولي صامويل أسامواه، لاعب وسط فريق جوانجشي بينجوه الصيني، لإصابة خطيرة بكسر في الرقبة إثر اصطدامه بلوحة إعلانات داخل الملعب، ما تسبب في مخاوف من إصابته بـشلل نصفي.

ووقع الحادث خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الصيني، بعدما دفعه أحد لاعبي الفريق المنافس ليرتطم رأسه بقوة بلوحة الإعلانات على جانب الملعب.

وأوضح نادي جوانجشي بينجوه، في بيان رسمي، أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من كسور متعددة في الرقبة وتلف عصبي واسع النطاق، مؤكدًا أنه خضع لعملية جراحية ناجحة وأن حالته الصحية الآن مستقرة، على أن يتم الإعلان عن تطورات تعافيه لاحقًا بعد فحوصات المتابعة.

يُذكر أن أسامواه بدأ مسيرته الاحترافية في بلجيكا قبل انتقاله إلى الصين عام 2024، وشارك في 6 مباريات دولية مع منتخب توجو.