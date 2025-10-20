افتتح اللاعب البرازيلي فابينيو أهدافه القارية مع نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، من ركلة حرة صاروخية.

ويحل اتحاد جدة ضيفًا على الشرطة العراقي في مباراة جارية بينهما على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

فابينيو يفتتح أهدافه القارية مع الاتحاد

سجل فابينيو هدف تقدم الاتحاد (2-1) على الشرطة العراقي في الدقيقة 29.

وأحرز فابينيو هدفه من ركلة حرة من مسافة بعيدة عن منطفة جزاء الشرطة العراقي، إذ أتقن تنفيذها، حيث تولى المهمة في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما عن الموقعة الآسيوية بسبب الإصابة.

ونجح فابينيو في تسجيل أول هدف له مع الاتحاد في المسابقات الآسيوية، في مباراته الـ10.

وكان الاتحاد متأخرًا (1-0) أمام الشرطة، لكنه عاد في النتيجة بفضل ثنائية موسى ديابي وفابينيو في الدقيقتين 17 و29، أي في غضون 12 دقيقة فقط.