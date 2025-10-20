المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

17 8
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 4
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 5
19:00
تراكتور

تراكتور

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

من ركلة حرة صاروخية.. فابينيو يفتتح أهدافه القارية مع الاتحاد (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:08 م 20/10/2025
فابينيو

فابينيو بقميص الاتحاد

افتتح اللاعب البرازيلي فابينيو أهدافه القارية مع نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، من ركلة حرة صاروخية.

ويحل اتحاد جدة ضيفًا على الشرطة العراقي في مباراة جارية بينهما على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

فابينيو يفتتح أهدافه القارية مع الاتحاد

سجل فابينيو هدف تقدم الاتحاد (2-1) على الشرطة العراقي في الدقيقة 29.

وأحرز فابينيو هدفه من ركلة حرة من مسافة بعيدة عن منطفة جزاء الشرطة العراقي، إذ أتقن تنفيذها، حيث تولى المهمة في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما عن الموقعة الآسيوية بسبب الإصابة.

ونجح فابينيو في تسجيل أول هدف له مع الاتحاد في المسابقات الآسيوية، في مباراته الـ10. 

وكان الاتحاد متأخرًا (1-0) أمام الشرطة، لكنه عاد في النتيجة بفضل ثنائية موسى ديابي وفابينيو في الدقيقتين 17 و29، أي في غضون 12 دقيقة فقط.

مباراة الاتحاد القادمة
الاتحاد فابينيو دوري أبطال آسيا للنخبة

مباشر
الأهلي

الأهلي

17 8
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

30

الأهلي يتقدم على درب السلطان 17-8 في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
