دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال يعبر الشارقة.. والدحيل يسقط أمام تراكتور

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:27 م 22/12/2025
مالكوم

مالكوم لاعب الهلال

انتهت مباريات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي انطلقت اليوم الإثنين في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وأقيمت اليوم الإثنين في السادسة مواجهتي الشارقة ضد الهلال، وتراكتور ضد الدحيل، ولم تغب عنهما الإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

مباراة الشارقة أمام الهلال

حسم نادي الهلال تفوقه على نظيره الشارقة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز مالكوم لاعب الهلال السعودي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، في شباك الشارقة.

ووصل رصيد الهلال إلى 18 نقطة متربعًا على قمة جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، واستقر الشارقة بالمركز السابع برصيد 7 نقاط.

مباراة تراكتور أمام الدحيل

تفوق فريق تراكتور على نظيره الدحيل بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وافتتح بنجامين بوريجيو التسجيل لصالح الدحيل في الدقيقة 35 من علامة الجزاء، قبل أن يدرك فريق تراكتور التعادل عن طريق شجاع خليل زاده بالدقيقة 51.

وأحرز أمير حسين زاده الهدف الثاني لصالح تراكتور في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.

ورفع تراكتور رصيده إلى النقطة رقم 14 في وصافة جدول الترتيب خلف الهلال المتصدر، بينما ظل الدحيل عند 7 نقاط مستقرًا في المرتبة السادسة.

الهلال الشارقة مالكوم الدحيل دوري أبطال آسيا للنخبة تراكتور

