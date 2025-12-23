أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الملعبين اللذين سيستضيفان الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر إقامة المنافسات في الفترة من 16 إلى 25 أبريل المقبل في مدينة جدة، وفقا لما أكده الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي.

وبعد استضافة الأدوار النهائية في نسخة المسابقة الماضية، سيعود ملعبا مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية ليكونا ساحة للمواجهات الـ7 الأخيرة في موسم 2025-2026 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك في المنافسات المذكورة أفضل 8 أندية آسيوية في مباريات من جولة واحدة، حيث تبدأ بدور الثمانية، الذي يجرى في الفترة من 16 إلى 18 أبريل القادم.

بعد ذلك تُلعب مباراتا الدور قبل النهائي، يومي 20 و21 من ذات الشهر، ثم النهائي الذي يقام في 25 أبريل المقبل.

ويحتضن كل ملعب من الملعبين، اللذين سيستضيفان أيضا بطولة كأس أمم آسيا عام 2027، مباراتين من دور الثمانية، ولقاء وحيدا في المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وللموسم الثاني على التوالي، يشهد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية المباراة النهائية المرتقبة، حيث يتنافس الفريقان المتباريان على تحقيق المجد القاري والحصول على الجائزة المالية البالغة 12 مليون دولار أمريكي.

ومع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات في منطقة الشرق، يتصدر فيسيل كوبي الياباني الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتصدر الهلال السعودي الترتيب في دور المجموعات بمنطقة الغرب، عقب تحقيقه العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في مبارياته الست الأولى التي خاضها.

ومن المقرر أن يعقب مرحلة المجموعات إقامة دور الـ16 من مباراتين ذهابا وإيابا، وذلك في الفترة من 2 إلى 3 مارس المقبل، ومن 9 إلى 10 من الشهر نفسه لمنطقة الغرب.

جدير بالذكر أن المتوج بلقب دوري أبطال آسيا سوف يصعد لبطولة كأس العالم للأندية عام 2029.