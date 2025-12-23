المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. السعودية تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:25 ص 23/12/2025
دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الملعبين اللذين سيستضيفان الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر إقامة المنافسات في الفترة من 16 إلى 25 أبريل المقبل في مدينة جدة، وفقا لما أكده الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي.

وبعد استضافة الأدوار النهائية في نسخة المسابقة الماضية، سيعود ملعبا مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية ليكونا ساحة للمواجهات الـ7 الأخيرة في موسم 2025-2026 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك في المنافسات المذكورة أفضل 8 أندية آسيوية في مباريات من جولة واحدة، حيث تبدأ بدور الثمانية، الذي يجرى في الفترة من 16 إلى 18 أبريل القادم.

بعد ذلك تُلعب مباراتا الدور قبل النهائي، يومي 20 و21 من ذات الشهر، ثم النهائي الذي يقام في 25 أبريل المقبل.

ويحتضن كل ملعب من الملعبين، اللذين سيستضيفان أيضا بطولة كأس أمم آسيا عام 2027، مباراتين من دور الثمانية، ولقاء وحيدا في المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وللموسم الثاني على التوالي، يشهد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية المباراة النهائية المرتقبة، حيث يتنافس الفريقان المتباريان على تحقيق المجد القاري والحصول على الجائزة المالية البالغة 12 مليون دولار أمريكي.

ومع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات في منطقة الشرق، يتصدر فيسيل كوبي الياباني الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتصدر الهلال السعودي الترتيب في دور المجموعات بمنطقة الغرب، عقب تحقيقه العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في مبارياته الست الأولى التي خاضها.

ومن المقرر أن يعقب مرحلة المجموعات إقامة دور الـ16 من مباراتين ذهابا وإيابا، وذلك في الفترة من 2 إلى 3 مارس المقبل، ومن 9 إلى 10 من الشهر نفسه لمنطقة الغرب.

جدير بالذكر أن المتوج بلقب دوري أبطال آسيا سوف يصعد لبطولة كأس العالم للأندية عام 2029.

دوري أبطال آسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg