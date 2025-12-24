حقق فريق النصر السعودي فوزًا عريضًا على ضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 5-1، اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال آسيا (2).

وأقيمت مباراة النصر السعودي ضد الزوراء العراقي في ختام منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا (2) لكرة القدم.

وشارك كريستيانو رونالدو لأول مرة في دوري أبطال آسيا 2 مع النصر وذلك مواجهة المدرب المصري عماد النحاس الذي يقود الزوراء العراقي.

وتقدم النصر برباعية في الشوط الأول سجلها كينجسلي كومان وويسلي وعبد الإله العمري وجواو فيليكس في الدقائق 12 و19 و29و44.

وقلص الزوراء الفارق بهدف وحيد في الشوط الثاني، سجله إبراهيم جباداموسى في الدقيقة 50.

وعزز النصر تفوقه بهدف جديد للفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة (5-1) يعتلي النصر قمة المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا (2) برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، خلفه الزوراء العراقي برصيد 9 نقاط، وتأهلا سويا لدور الـ16 من البطولة.

وانتزع الزوراء بطاقة التأهل متفوقا بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه الطاجيكي، ثالث الترتيب، برصيد 9 نقاط بعد الفوز 2 -1 على جوا الهندي.