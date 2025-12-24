المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

1 0
22:00
الجابون

الجابون

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في حضور النحاس ورونالدو.. النصر يكتسح الزوراء ويتأهلان لثمن نهائي أبطال آسيا 2

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:14 م 24/12/2025 تعديل في 09:19 م
النصر ضد الزوراء العراقي

النصر السعودي ضد الزوراء العراقي

حقق فريق النصر السعودي فوزًا عريضًا على ضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 5-1، اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال آسيا (2).

وأقيمت مباراة النصر السعودي ضد الزوراء العراقي في ختام منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا (2) لكرة القدم.

وشارك كريستيانو رونالدو لأول مرة في دوري أبطال آسيا 2 مع النصر وذلك مواجهة المدرب المصري عماد النحاس الذي يقود الزوراء العراقي.

وتقدم النصر برباعية في الشوط الأول سجلها كينجسلي كومان وويسلي وعبد الإله العمري وجواو فيليكس في الدقائق 12 و19 و29و44.

وقلص الزوراء الفارق بهدف وحيد في الشوط الثاني، سجله إبراهيم جباداموسى في الدقيقة 50.

وعزز النصر تفوقه بهدف جديد للفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة (5-1) يعتلي النصر قمة المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا (2) برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، خلفه الزوراء العراقي برصيد 9 نقاط، وتأهلا سويا لدور الـ16 من البطولة.

وانتزع الزوراء بطاقة التأهل متفوقا بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه الطاجيكي، ثالث الترتيب، برصيد 9 نقاط بعد الفوز 2 -1 على جوا الهندي.

 

عماد النحاس دوري أبطال آسيا النصر كريستيانو رونالدو الزوراء العراقي النصر السعودي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الكاميرون

الكاميرون

1 0
الجابون

الجابون

27

ساهم برايان مبويمو في 5 أهداف في آخر 7 مباريات له مع الكاميرون (هدفان و3 تمريرات حاسمة)

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg