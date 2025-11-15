المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة سلة.. الأهلي يضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:21 م 15/11/2025
مباراة الأهلي وسبورتنج في دوري المرتبط لكرة السلة

مباراة الأهلي وسبورتنج في دوري المرتبط لكرة السلة

تأهل النادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعدما تجاوز عقبة منافسه سبورتنج السكندري في الدور نصف النهائي.

وحجز الأهلي مقعده في النهائي، عقب تغلب فريق المرتبط بالقلعة الحمراء على مرتبط سبورتنج بنتيجة 49-43 في لقاء الإياب، ليؤكد الفريق الأحمر في ثلاث مواجهات ضد النادي السكندري.

ويواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره سبورتنج، مساء اليوم، في مواجهة تحصيل حاصل، بعدما حسم فريق المرتبط التأهل لصالح كتيبة القلعة الحمراء.

وضرب الأهلي موعدًا مع غريمه الاتحاد السكندري في المباراة النهائية، بعدما نجح زعيم الثغر في تجاوز عقبة سموحة بصعوبة.

ويبحث الأهلي عن الاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي أمام الاتحاد السكندري، بينما يسعى زعيم الثغر للثأر من خسارته في النسخة الأخيرة.

الأهلي سلة الأهلي دوري المرتبط لكرة السلة

