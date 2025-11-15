تأهل النادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعدما تجاوز عقبة منافسه سبورتنج السكندري في الدور نصف النهائي.

وحجز الأهلي مقعده في النهائي، عقب تغلب فريق المرتبط بالقلعة الحمراء على مرتبط سبورتنج بنتيجة 49-43 في لقاء الإياب، ليؤكد الفريق الأحمر في ثلاث مواجهات ضد النادي السكندري.

ويواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره سبورتنج، مساء اليوم، في مواجهة تحصيل حاصل، بعدما حسم فريق المرتبط التأهل لصالح كتيبة القلعة الحمراء.

وضرب الأهلي موعدًا مع غريمه الاتحاد السكندري في المباراة النهائية، بعدما نجح زعيم الثغر في تجاوز عقبة سموحة بصعوبة.

ويبحث الأهلي عن الاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي أمام الاتحاد السكندري، بينما يسعى زعيم الثغر للثأر من خسارته في النسخة الأخيرة.