كلام فى الكورة
الزمالك يعلن تعيين الحسيني سمير نائبًا للمدير التنفيذي للمنشآت الرياضية بالنادي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:30 م 07/12/2025
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الحسيني سمير نجم فريق السلة السابق، نائبًا للمدير التنفيذي، للمنشآت الرياضية والتسويق الرياضي بالقلعة البيضاء.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي: "يأتي قرار استعانة مجلس إدارة النادي بالحسيني سمير نظرًا لأنه أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين، وأحد الكوادر التي يسعى النادي للاستفادة منها في تطوير منشآته".

وأضاف النادي في بيانه: "يعد الحسيني سمير أحد رموز الزمالك فى كرة السلة، وحقق العديد من البطولات كلاعب فى صفوف الفريق الأول لكرة السلة ومراحل الناشئين بالقلعة البيضاء".

في سياق آخر، يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، في إطار مواجهات الأولى من مسابقة كأس الرابطة المصرية.

وكانت المباراة الأخيرة التي خاضها الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وينتظر الزمالك عدة مواجهات في كأس الرابطة في الفترة المقبلة، على هامش الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا والتي سيخوضها الفراعنة في نهاية الشهر الجاري، ما سيسفر عن غياب بعض لاعبي الزمالك عن الفريق لتمثيل منتخب مصر.

 

 

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك سلة الزمالك

