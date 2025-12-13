تأهل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة في القاهرة.

وتغلب الأهلي على فريق سي إن إس إس الكونغولي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية للسلة للسيدات بنتيجة 98-55، المقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي بالجزيرة.

ويستضيف الأهلي منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة في نسختها الـ29 من البطولة.

وتقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 30-21، ورغم تأخره في الفترة الثانية بنتيجة 15-20، لكنه أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 45-40.

واستعاد الأهلي تفوقه وحسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة كبيرة 24-10، ثم واصل الفريق الأحمر التفوق واكتسح بطل الكونغو في الفترة الرابعة بنتيجة كبيرة 29-4، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 98-55، أي بفارق 43 نقطة.

أبزر أرقام لاعبات الأهلي

هاجر عامر سجلت 18 نقطة، وقامت بعمل 6 متابعات.

رنيم الجداوي سجلت 15 نقطة وقامت بعمل 11 متابعة.

ميرال أشرف سجلت 12 نقطة، وقامت بعمل 4 متابعات و3 مساهمات

ديليسا واشنطن سحلت 11 نقطة و6 متابعات و9 مساهمات ونيمير لوال 11 نقطة ورضوى محمد 11 نقطة.

مباريات نصف النهائي:

سيلتقي فيرفيارمو الموزمبيقي حامل اللقب والذي يضم بين صفوفه على سبيل الإعارة هالة شعراوي لاعبة سبورتنج، مع فريق فيل دو داكار السنغالي غدا السبت 5 مساء.

بينما يلتقي الأهلي مع الجيش الرواندي السبت الساعة 7.30م

نهائي البطولة

سيكون نهائي البطولة يوم الاحد القادم يوم 14 ديسمبر الساعة 7.30.