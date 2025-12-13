تأهل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على فريق الجيش الرواندي، في نصف النهائي.

وتغلبت سيدات الأهلي على فريق الجيش الرواندي بنتيجة 85-74، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية للسلة للسيدات للمرة الثانية تواليا في تاريخه، بعد أن سبق وتأهل للنهائي للمرة الأولى وكان ذلك في نسخة 2024 التي أقيمت في السنغال أنذاك.

وسيلتقي الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا للأندية للسلة السيدات مع فيرفيارو الموزمبيقي حامل اللقب، في تكرار لنهائي النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في داكار 2024، وانتهت بفوز فيرفيارو أنذاك بنتيجة 81-72.

وكان فيرفيارو الموزمبيقي تأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز على داكار السنغالي بنتيجة 59-59، في الوقت الأصلي، ليتم الاحتكام الى وقت إضافي، حسمه حامل اللقب الفريق الموزمبيقي بنتيجة 71-65.

ويعد فيرفيارو الموزمبيقي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، كما أنه لديه 3 ألقاب، ويبحث عن لقبه الرابع، ويضم الفريق هالة شعراوي لاعبة سبورتنج ومنتخب مصر للسلة على سبيل الإعارة.

بينما يبحث الأهلي عن لقبه الأول في بطولة أفريقيا للأندية للسلة للسبدات.

ودعم الأهلي صفوفه في بطولة أفريقيا للأندية بنجمة منتخب مصر للسلة وسبورتنج هاجر عامر على سبيل الإعارة بالإضافة إلى المحترفات وهم ديليسا واشنطن وأسيا سترونج ونيمير لوال.

ملخص المباراة

وتقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 30-19، ثم واصلت لاعبات الأهلي تفوقهن في المباراة وحسمن الفترة الثانية لصالحهن بنتيجة 20-15، لينتهي الشوط الأول لصالح كتيبة طارق خيري بنتيجة 50-34.

وواصلت لاعبات الفريق الأحمر التفوق في المباراة وحسمن الفترة الثالثة بنتيجة 16-12، لتصبح النتيجة الإجمالية تقدم الأهلي 66-46.

وشهدت الفترة الرابعة تراجع نسبي في أداء الأهلي، استغله فريق الجيش الرواندي الذي قلل الفارق إلى 10 نقاط عند النتيجة 79-69، قبل نهاية المباراة بدقيقتين و28 ثانية، ثم تراجع الفارق من جديد إلى 6 نقاط عند النتيجة 80-74، قبل النهاية بدقيقة واحدة.

لينجح الأهلي بعد ذلك في الحفاظ على تقدمه قبل أن ينهي المباراة لصالحه بفارق 11 نقطة في النهاية عند النتيجة 85-74.

أرقام لاعبات الأهلي في المباراة

هاجر عامر أحرزت 25 نقطة مع 24 ريباوند

رنيم الجداوي أحرزت 20 نقطة مع 12 ريباوند

نيمير لوال أحرزت 12 نقطة

ديليسا واشنطن أحرزت 11 نقطة مع 5 مساهمات

ميرال أشرف أحرزت 10 نقاط مع 4 متابعات و4 مساهمات

موعد النهائي

يلتقي الأهلي مع فيرفيارو الموزمبيقي في نهائي بطولة أفريقيا للاندية غدا الأحد الساعة الـ7.30م على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وتذاع المباراة على قناة الأهلي.