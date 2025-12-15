المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة سلة.. طارق خيري ليلا كورة: أنا أسعد شخص في العالم.. وأشكر لاعبات الأهلي

محمد علام

كتب - محمد علام

01:04 ص 15/12/2025 تعديل في 01:16 ص
طارق خيري مدرب فريق السيدات لكرة السلة

طارق خيري مدرب فريق السيدات لكرة السلة بالنادي الأهلي

أكد طارق خيري مدرب فريق السيدات لكرة السلة بالنادي الأهلي، أنه أكثر الأشخاص سعادة في العالم عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية، مشيرًا إلى أن لاعبات الفريق الأحمر قدمن مباراة مثالية في جميع الجوانب.

وقال طارق خيري في تصريحات خاصة ليلا كورة: “أنا أسعد شخص في العالم اليوم، أنا سعيد لعدة أسباب، حصلت على بطولتين كلاعب، ثم حصدت بطولة آخرى كمدرب كانت صعبة مع فريق الرجال، ومع البنات لم نحقق ذلك في نسخة العام الماضي، لكن حققناه الآن”.

وتابع: “قمنا بكتابة التاريخ، أنا أتعب في عملي للغاية، لذلك عندما أرى نتيجة إيجابية أكون سعيدًا، ولا أقوم بتصدير مشاكل رغم غياب 5 لاعبات، وأتحمل المسؤولية دائمًا مع اللاعبات”.

وأضاف: “قمت بالتمهيد للاعبات بشأن حضور الجماهير، وأننا لن نستطيع أن نسمع بعضنا البعض، لذلك قمن بتغيير بعض المفاهيم بيننا الخاصة بالأعاب المتفق عليها إلى أرقام القمصان”.

وواصل: “أشكر البنات على تركيزهم اليوم، مباراة ولا أجمل، إذا وضعت سيناريو للمباراة لن يظهر بهذه الروعة، وعندما اقتربت النتيجة وعاد الفريق الموزمبيقي، أخذت تايم أوت وتحدثت فيه بعنف لأننا أصبحنا أسرة”.

وأتم: “بكل تأكيد الجماهير لعبت دورًا حاسمًا في اللقاء، وأركز على العمل والخطط لأنه عندما يتم تنفيذه تحقق أهدافك”.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
سيدات الأهلي طارق خيري بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات

