أكدت رنيم الجداوي لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادتها بالتتويج ببطولة أفريقيا للأندية، عقب التغلب على فريق فيروفيارو الموزمبيقي.

وحصدت رنيم جائزة أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات، بالإضافة لجائزة أفضل لاعبة في مركز4.

وقالت رنيم الجداوي في تصريحات خاصة ليلا كورة: “الحمد لله في البداية على الفوز ولبطولة الجميلة، التي انتهت بفرحتنا كلنا، وكل شيء كان متوقع، وضعنا حساب لكل شيء”.

وتابعت: “الكابتن طارق تحدث معنا على أنه يجب أن نقدم كل ما لدينا، ونقاتل حتى النهاية، سواء كنا متقدمين أو متأخرين في النتيجة، وهذا ما حدث، وأخبرنا أن الفريق الموزمبيقي يدخل الربع الثالث بتركيز ويستطيع تعويض الفارق”.

وأوضحت: “التوفيق كان معنا وتمسكنا بالمباراة حتى النهاية، وخسارتنا العام الماضي كانت حافز لنا، وكنا حزينين للخسارة في النهائي السابق، وكان يجب أن نتعلم مما حدث، ونجحنا في تعويض هذه الخسارة، وظهرنا بمظهر جيد وانتصرنا بفارق كبير”.

وأكملت: “حضور الجماهير كان حافز إيجابي، روحهم في الملعب تدفعنا لتحقيق الفوز من أجل إسعادهم، ومنحونا الحماس بالتشجيع والأغاني وكنت سعيدة للغاية بها، والكابتن طارق أخبرنا بأن حضور الجماهير سيكون كبيرًا لأن البعض لم يكن قد تعود على ذلك، وأتمنى أن يكرر هذا الأمر في مباريات آخرى”.

وأتمت: “الفوز بالجوائز الفردية يمثلي شيء كبير، الفوز بالبطولة هو أهم شيء، لكن الجائزة الفردية بمثابة (الكريزة على التورتة)، وكانت نهاية سعيدة بتحقيق كل ما نريد”.