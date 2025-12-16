انتهت مباريات الجولة الثانية من الدور الترتيبي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للرجال لموسم 2025-2026.

وأقيمت مساء الاثنين 4 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 76-69 على صالة استاد القاهرة، وتغلب الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 83-80، في قمة الجولة الثانية من دوري السوبر على صالة الفريق الابيض بمقر النادي بميت عقبة.

فيما تفوق سموحة على سبورتنج بنتيجة 82-79، على صالة فريق سبورتنج. وتخطى المصرية للاتصالات نظيره بتروجيت بنتيجة 85-84. في المباراة التي أقيمت على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

جدير بالذكر ان الاهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري السوبر لكرة السلة.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري السوبر للسلة بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.