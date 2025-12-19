صورة من مباراة الزمالك والجزيرة في الجولة الثالثة من دوري السوبر للسلة

الأهلي والاتحاد يواصلان انتصاراتهم، وفوز مثير للزمالك أمام الجزيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري السوبر لكرة السلة.

واصل الأهلي انتصاراته ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري السوبر للسلة بالفوز على المصرية للإتصالات بنتيجة 80-55، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وعلى صالة استاد القاهرة، نجح الزمالك في تحقيق فوزا مثير على الجزيرة في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي بنتيجة 92-91.

وكان الزمالك متأخرا في المباراة قبل النهاية بخمس ثواني عند النتيجة 78-76، قبل أن يدرك التعادل في الثواني الأخيرة بنتيجة 78-78، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي، حسمه رجال القلعة البيضاء لصالحهم بسيناريو مثير.

في إطار مباريات نفس الجولة، واصل الاتحاد السكندري انتصاراته بالفوز على سبورتنج بنتيجة 62-54، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وفاز سموحة على بتروجيت بنتيجة 79-74، على صالة الشرقية للدخان ضمن منافسات دوري السوبر للسلة.

ويحصل الفريق الفائز على نقطتين بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة.

موعد مباراة القمة:

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنيين القادم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة في الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري السوبر

مباريات الجولة الرابعة

سموحة أمام المصرية للإتصالات

سبورتنج أمام الجزيرة

الاتحاد أمام بتروجيت

ترتيب دوري السوبر للسلة

الأهلي الأول برصيد 6 نقاط

الاتحاد السكندري ثانيا برصيد 6 نقاط

الزمالك الثالث برصيد 5 نقاط

سموحة رابعا برصيد 5 نقاط

سبورتنج خامسا برصيد 4 نقاط

المصرية للاتصالات سادسا برصيد 4 نقاط

الجزيرة سابعا برصيد 3 نقاط

بتروجيت ثامن الترتيب برصيد 3 نقاط