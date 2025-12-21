توج الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي سبورتنج ببطولة كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الأهلي.

وتغلب سبورتنج على الأهلي بنتيجة 68-63، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويعد هذا اللقب هو الثاني لفريق سبورتنج في بطولة كأس السوبر للسلة للسيدات.

ملخص المباراة

تقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 13-12، لكن الفترة الثانية شهدت تقدم سبورتنج وحسمها لصالحه بنتيجة 21-20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 33-33.

وعاد الأهلي للتقدم وحسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 15-9، لتصبح النتيجة الإجمالية تقدم الأهلي 48-42.

وفي الفترة الرابعة، تقدم الأهلي مع بدايتها بفارق 14 نقطة عندما أصبحت النتيجة 58-45، لكن رفاق هاجر عامر وقلصن الفارق إلى 4 نقاط عند النتيجة 61-57.

واستمر تفوق الأهلي في المباراة عند النتيجة 63-62، قبل أن يتقدم فريق سبورتنج عند النتيجة 64-63، قبل النهاية بدقيقتين و10 ثواني.

ووسع سبورتنج تفوقه في المباراة إلى فارق 4 نقاط عند النتيجة 67-63 قبل النهاية بـ33 ثانية.

لتنتهي المباراة بفوز سبورتنج على الأهلي بنتيجة 68-63.

أبرز الأرقام في المباراة

فريق سبورتنج

ليندسي ويلبي محترفة الفريق سجلت 26 نقطة

هالة شعراوي سجلت 15 نقطة

هاجر عامر سجلت 13 نقطة

فريق الأهلي

نادين السلعاوي سجلت 23 نقطة

ميرال أشرف 13 نقطة

أكون روز محترفة الفريق 11 نقطة