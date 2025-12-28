توج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري 2025 لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، على حساب الاتحاد السكندري.

والتقى الأهلي والاتحاد في صالة الشباب والرياضة بالغردقة، بعد أن حصد الأول لقب الدوري في الموسم الماضي، وفاز الأخير بالكأس.

الأهلي يتوج بالسوبر أمام الاتحاد

نجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الاتحاد (89-85)، بعد أن ظلت النتيجة متقاربة بين الفريقين طيلة الفترات الأربع.

وتأخر الأهلي في الربع الأول (24-21) قبل أن يقلب الطاولة في الربع الثاني، ليتفوق في الشوط الأول بنتيجة (50-46).

واستطاع الأهلي أن يحافظ على تقدمه في الربع الثالث (66-65)، ثم واصل أفضليته على الاتحاد في الربع الأخير (89-85).

وكان عمر عرابي أكثر لاعب سجل نقاطًا من الأهلي (21 نقطة)، بينما لم يكن ما قدمه ميدو طه كافيًا للاتحاد (34 نقطة).

وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري الثاني في تاريخه، بعد أن توج به في 2023 على حساب الزمالك.

ويبقى الاتحاد الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري برصيد 4 مرات، كان آخرها في 2024 أمام الأهلي.