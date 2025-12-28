المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الأخبار نتائج المباريات

كرة سلة.. الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري 2025 أمام الاتحاد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:36 م 28/12/2025
سلة الأهلي

من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

توج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري 2025 لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، على حساب الاتحاد السكندري.

والتقى الأهلي والاتحاد في صالة الشباب والرياضة بالغردقة، بعد أن حصد الأول لقب الدوري في الموسم الماضي، وفاز الأخير بالكأس.

الأهلي يتوج بالسوبر أمام الاتحاد

نجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الاتحاد (89-85)، بعد أن ظلت النتيجة متقاربة بين الفريقين طيلة الفترات الأربع.

وتأخر الأهلي في الربع الأول (24-21) قبل أن يقلب الطاولة في الربع الثاني، ليتفوق في الشوط الأول بنتيجة (50-46).

واستطاع الأهلي أن يحافظ على تقدمه في الربع الثالث (66-65)، ثم واصل أفضليته على الاتحاد في الربع الأخير (89-85).

وكان عمر عرابي أكثر لاعب سجل نقاطًا من الأهلي (21 نقطة)، بينما لم يكن ما قدمه ميدو طه كافيًا للاتحاد (34 نقطة).

وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري الثاني في تاريخه، بعد أن توج به في 2023 على حساب الزمالك.

ويبقى الاتحاد الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري برصيد 4 مرات، كان آخرها في 2024 أمام الأهلي.

الأهلي الاتحاد السكندري كأس السوبر المصري لكرة السلة

أحدث الموضوعات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

