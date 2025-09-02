أفادت صحيفة تي زد الألمانية بوجود قلق متزايد داخل نادي بايرن ميونخ بشأن مستقبل ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، خاصة بعد فترة انتقالات صيفية لم تسر وفق تطلعات النادي. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من احتمال استقالته قريبًا، رغم أن عقده يمتد حتى 2027.

ورغم هذه التكهنات، ذكرت بيلد أن إيبرل لا يفكر حاليًا في الرحيل، لكنه سيستغل فترة التوقف الدولي للحصول على قسط من الراحة، في ظل الضغوط الكبيرة التي واجهها مؤخرًا.

ويعيش بايرن مرحلة انتقالية منذ رحيل أوليفر كان وحسن صالح حميديتش عام 2023، فيما يستعد مايكل ديدريتش، عضو المجلس للشؤون المالية، لمغادرة منصبه نهاية الشهر الجاري.

وخلال الميركاتو، اكتفى إيبرل بضم جوناثان تاه وتوم بيشوف بصفقتي انتقال حر، إلى جانب الكولومبي لويس دياز مقابل 70 مليون يورو، بينما خسر الفريق جهود لاعبين بارزين مثل توماس مولر، كينجسلي كومان، ليروي ساني، وماتيس تيل. كما فشل في التعاقد مع أهداف بارزة مثل فلوريان فيرتز ونيك فولتمايد، اللذين انتقلا إلى ليفربول ونيوكاسل.

وتزايدت الانتقادات داخل المجلس الإشرافي تجاه سياسة الترشيد المالي التي ينتهجها الرئيس هربرت هاينر والمدعومة من أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه، وسط مخاوف من تأثيرها على القوة التنافسية للفريق.