المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد ميركاتو صعب.. قلق داخل بايرن ميونخ

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:58 م 02/09/2025
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

أفادت صحيفة تي زد الألمانية بوجود قلق متزايد داخل نادي بايرن ميونخ بشأن مستقبل ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، خاصة بعد فترة انتقالات صيفية لم تسر وفق تطلعات النادي. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من احتمال استقالته قريبًا، رغم أن عقده يمتد حتى 2027.

ورغم هذه التكهنات، ذكرت بيلد أن إيبرل لا يفكر حاليًا في الرحيل، لكنه سيستغل فترة التوقف الدولي للحصول على قسط من الراحة، في ظل الضغوط الكبيرة التي واجهها مؤخرًا.

ويعيش بايرن مرحلة انتقالية منذ رحيل أوليفر كان وحسن صالح حميديتش عام 2023، فيما يستعد مايكل ديدريتش، عضو المجلس للشؤون المالية، لمغادرة منصبه نهاية الشهر الجاري.

وخلال الميركاتو، اكتفى إيبرل بضم جوناثان تاه وتوم بيشوف بصفقتي انتقال حر، إلى جانب الكولومبي لويس دياز مقابل 70 مليون يورو، بينما خسر الفريق جهود لاعبين بارزين مثل توماس مولر، كينجسلي كومان، ليروي ساني، وماتيس تيل. كما فشل في التعاقد مع أهداف بارزة مثل فلوريان فيرتز ونيك فولتمايد، اللذين انتقلا إلى ليفربول ونيوكاسل.

وتزايدت الانتقادات داخل المجلس الإشرافي تجاه سياسة الترشيد المالي التي ينتهجها الرئيس هربرت هاينر والمدعومة من أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه، وسط مخاوف من تأثيرها على القوة التنافسية للفريق.

الدوري الألماني بارين ميونيخ

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

