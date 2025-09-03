المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جوتزه يرغب في تمديد تعاقده مع فرانكفورت

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:45 ص 03/09/2025
جوتزه

ماريو جوتزه

أكد ماريو جوتزه لاعب آينتراخت فرانكفورت، أنه يريد الاستمرار مع فريق لما بعد الموسم الحالي.

وانضم جوتزه صاحب الـ33 عاما إلى فرانكفورت قبل 3 أعوام، ويمتد عقده حتى نهاية هذا الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وقال جوتزه لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية إنه سيمدد تعاقده مع النادي لو كان القرار بيده.

رئيس لجنة الحكام: إلغاء هدف فولهام ضد تشيلسي كان خطأ

وأضاف: "ولكن دعونا لا ننسى، لا يمكنني أن أعطي لنفسي عقدا، القرار بيد النادي، وأنا لست المدير الرياضي".

وأوضح: "لا يمكنني اللعب للأبد، ولا أريد هذا، ولكن طالما أنا جاهز بدنيا وأستمتع بنفسي، فسأواصل اللعب، ما زلت أجد الكثير من المتعة، خاصة في هذا المستوى".

وأتم: "بصراحة، عندما جددت تعاقدي قبل نهائي الكأس 2023، لم أكن أفكر في 2027، لم يكن الأمر مخططا له".

ولعب جوتزه من قبل مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وأيندهوفن الهولندي.

