جوتزه يرغب في تمديد تعاقده مع فرانكفورت

أكد ماريو جوتزه لاعب آينتراخت فرانكفورت، أنه يريد الاستمرار مع فريق لما بعد الموسم الحالي.

وانضم جوتزه صاحب الـ33 عاما إلى فرانكفورت قبل 3 أعوام، ويمتد عقده حتى نهاية هذا الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وقال جوتزه لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية إنه سيمدد تعاقده مع النادي لو كان القرار بيده.

وأضاف: "ولكن دعونا لا ننسى، لا يمكنني أن أعطي لنفسي عقدا، القرار بيد النادي، وأنا لست المدير الرياضي".

وأوضح: "لا يمكنني اللعب للأبد، ولا أريد هذا، ولكن طالما أنا جاهز بدنيا وأستمتع بنفسي، فسأواصل اللعب، ما زلت أجد الكثير من المتعة، خاصة في هذا المستوى".

وأتم: "بصراحة، عندما جددت تعاقدي قبل نهائي الكأس 2023، لم أكن أفكر في 2027، لم يكن الأمر مخططا له".

ولعب جوتزه من قبل مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وأيندهوفن الهولندي.

